Thierry Olive ferait-il payer son image ?

Une information surprenante lorsque l'on sait que la coqueluche de la saison 7 de "L'amour est dans le pré" réside à Ver tout près Gavray et qu'il est un habitué du marché aux bestiaux de la commune... Thierry Olive aurait il compris comment gagner de l'argent facilement ? La question est posée et il vous appartiendra avec ce qui suit de vous faire votre opinion.

Selon les organisateurs, il était prévu que la "vedette du canton" vienne participer de manière "officielle" à la journée inaugurale de la Saint Luc. Une foire qui attire chaque années plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Une séance de dédicaces aurait même été prévue avec l'agriculteur et sa femme.

Problème, Thierry Olive, aurait selon le maire de Gavray, Guy Nicolle "changé de discours, en disant qu'il était payé ailleurs et qu'il fallait lui donner 300€ pour sa venue en guise de dédommagement [...] la commission foire a décidé de ne pas suivre. Thierry Olive a donc dit qu'il ne viendrait pas le samedi."

Une déception pour les organisateurs qui auraient bien voulu profiter de ce petit coup de pub. Et Guy Nicolle de conclure: "Pour son mariage, on a pris des arrêtés, on a tout préparé en amont avec les forces de l'ordre pour que tout se passe bien, j'ai fait travailler du personnel communal ce fameux samedi et, il a fallu nettoyer toute la place après le passage de cette immense foule, sans compter que tous nos plants dans les jardinières à côté de l'église ont été piétinés. Je pensais que c'était un juste retour des choses qu'il vienne gracieusement..."

A vous de juger!

Ecoutez la déception du maire de Gavray...Guy Nicolle