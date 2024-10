Musique. Lady Gaga sortira son nouveau single "Disease" ce vendredi

Après avoir brillé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024 en reprenant Mon truc en plumes, Lady Gaga cartonne en ce moment avec son duo en compagnie de Bruno Mars, Die with a smile.

En revanche, côté cinéma, Joker : Folie à deux, qui devait être un blockbuster, dans lequel elle joue le rôle de Lee Quinzel, fait un flop. Le film ne récolte que 191 millions de dollars de recette, pour un budget estimé à 200 millions de dollars.

Malgré cette désillusion, Lady Gaga va de l'avant et sortira un nouveau single vendredi 25 octobre. Intitulé Disease, il sera le premier extrait de son nouvel album prévu pour février 2025.

Les fans ont pu découvrir les premières paroles grâce à un jeu de piste sur Internet : "I could play the doctor / I can cure your disease / If you were a sinner / I could make you believe / Lay you down like 1 2 3 / Eyes roll back in ecstasy / I can smell your sickness / I can cure ya / Cure your disease."