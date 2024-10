Baleine dans la Seine. La préfecture annonce la fin des recherches faute de nouvelles du cétacé

Ils auront sillonné la Seine pendant cinq jours. Les associations Sea Sheperd France et l'OFB (Office français de la biodiversité) ont cessé les recherches, lundi 21 octobre, pour retrouver la baleine à bosse aperçue dans le fleuve, mercredi 16 octobre, après avoir été vue quelques jours plus tôt dans l'estuaire. Mais "depuis, le cétacé n'a pas été revu", explique la préfecture de Seine-Maritime qui a annoncé la fin du dispositif de recherche en l'absence de nouveaux éléments. "L'hypothèse la plus probable étant que le cétacé ait fait demi-tour et soit reparti en mer", précisent les services de l'Etat.

La préfecture n'exclut pas un retour de l'animal et envisage de déployer de nouveau les "moyens de surveillance.. sans délai". Par ailleurs, l'avis à la navigation "invitant les usagers du fleuve à demeurer attentif est maintenu jusqu'à la fin de la semaine", soit le vendredi 25 octobre. Les éventuels témoins sont invités à faire part de leurs observations auprès de Pégalis, l'observatoire des mammifères et oiseaux marins qui coordonne le réseau national échouages. Un numéro de téléphone est à disposition : 05 46 44 99 10. Il s'agit de signaler le lieu, l'espèce, la taille et son état.