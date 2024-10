Emission spéciale. Tendance Ouest en direct du festival Fêno pour célébrer le made in Normandie !

Société. Le festival Fêno, qui met en avant le savoir-faire des artisans et entrepreneurs normands, débute ce vendredi 18 octobre. Les visiteurs pourront découvrir des centaines d'exposants. Et pour les mettre en lumière, Tendance Ouest est sur place tout le week-end, et dès ce vendredi 18 octobre, de 12h à 13h, avec une émission spéciale !