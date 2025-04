Emission spéciale. Préparez votre déguisement : Tendance Ouest en direct du carnaval de Cherbourg !

Depuis mercredi 2 et jusqu'au dimanche 6 avril, le carnaval de Cherbourg est de retour. Avec ses spectacles de rue, ses batailles de confettis, ses bals populaires ou encore son traditionnel lancer de couleurs, le programme est bien chargé pour les 40 000 carnavaliers. Pour l'occasion, Tendance Ouest vous propose une émission spéciale, en direct de la Maison du carnaval, sur la Plage verte de Cherbourg, vendredi 4 avril de 12h à 13h.

Plongez au cœur de l'événement avec votre radio préférée

Saviez-vous que le carnaval de Cherbourg était probablement le plus vieux carnaval de Normandie ? Vous êtes-vous déjà plongé dans les secrets de la fabrication d'un char ? Connaissez-vous le mythique lancer de couleurs ? Et les spectacles de rue avec les majorettes et les batuqueiros (musiciens percussionnistes) ? Les organisateurs, les artistes et les carnavaliers se succéderont au micro de Tendance Ouest vendredi pour vous emmener dans les coulisses de la fête. Enfilez vos déguisements et préparez vos confettis, on embarque pour le carnaval !