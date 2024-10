Caen. “La Pause Lait”, une initiative unique en France pour l'allaitement à l'extérieur

Du lundi 14 au dimanche 20 octobre, pendant la 42e semaine de l'année – en clin d'œil aux 42 semaines de gestation – la Semaine mondiale de l'allaitement maternel (SMAM), initiée par la Coordination française pour l'allaitement maternel (COFAM), prend une dimension particulière à Caen. Le Réseau périnatalité Normandie, qui œuvre depuis plusieurs années pour améliorer la prénatalité dans la région, est à l'origine d'un projet novateur : "La Pause Lait". Ce réseau, reconnu pour fournir des réponses médicales sûres et pour collaborer avec les professionnels de santé et l'Agence régionale de santé (ARS), a décidé d'étendre son action autour de l'allaitement.

"La Pause Lait" : un accueil bienveillant pour les mamans

Soutenue par la mairie et adoptée par les commerces de Caen, cette initiative propose un environnement propice à l'allaitement. "La Pause Lait" invite les commerces à mettre à disposition des sièges confortables et à offrir un accueil bienveillant aux mamans souhaitant allaiter en toute tranquillité. Elisabeth Onnée, sage-femme coordinatrice du réseau, explique : "L'allaitement est une fonction naturelle et spontanée. Nous voulons redonner ses lettres de noblesse à cet acte et permettre aux femmes de se sentir à l'aise dans l'espace public."

L'espace mis à disposition pour les mamans. - Réseau prénatalité de Caen

Cette initiative vise à lutter contre la sexualisation de l'allaitement et à rendre cet acte aussi naturel qu'il devrait l'être. "La maman ne doit plus se sentir dérangée, l'allaitement est naturel", insiste Elisabeth Onnée. L'OMS recommande un allaitement à la demande jusqu'aux six mois de l'enfant, une pratique que cette action souhaite encourager dans un cadre respectueux.

Une ambition pour 2025

Lancée officiellement lors d'une réunion avec les commerçants il y a deux semaines, "La Pause Lait" bénéficie du soutien de l'association Les Vitrines de Caen, relais local de l'initiative. L'objectif est de voir cette initiative s'étendre à plus de commerces dans les années à venir. Elisabeth Onnée lance d'ailleurs un défi : "Lors de la SMAM 2025, j'aimerais pouvoir dire que plus d'un commerce sur deux est affilié à ‘La Pause Lait'."

La signature de la charte. - Réseau prénatalité de Caen

Vers une extension nationale ?

Actuellement limitée à Caen et Rouen, l'ambition du Réseau périnatalité Normandie est de diffuser "La Pause Lait" à travers toute la France. Cette initiative offre une image positive des commerces impliqués, tout en favorisant un environnement plus inclusif et respectueux pour les mères allaitantes. Une belle manière de soutenir les premières étapes cruciales de la maternité.