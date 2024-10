Paris 2024. Le pongiste Florian Merrien présente sa médaille de bronze aux Argentanais 

Les Argentanais avaient Emeric Martin, ils ont désormais Florian Merrien. Lundi 14 octobre, le pongiste de 39 ans a présenté sa cinquième médaille paralympique au public, au hall du champ de foire. "C'est une obligation d'être là pour le sport argentanais", confie Tony Samson, qui est venu à la cérémonie avec ses deux fils.

Au total, plus de 80 personnes sont venues applaudir leur champion. "Pour la ville et pour le club, c'est fantastique. C'est un exemple pour le sport en général", témoigne Jean-Luc Tabesse, président de la Bayard Argentan Omnisports. Les parents de Florian Merrien étaient également au hall du champ de foire, très émus par le parcours paralympique de leur fils. "On est très fiers de lui. Pour moi, cette médaille est la plus belle", glisse sa maman, Pascale.

"J'ai l'impression d'avoir été adopté par Argentan"

Pour l'athlète, cette soirée était aussi l'occasion de se rappeler les bons souvenirs de Paris. Une vidéo avec des images d'archives a été diffusée sur les écrans de la salle. "C'était évidemment extraordinaire. La différence par rapport aux autres Jeux, c'est que tout le monde était pour les Français. Le soutien du public était incroyable, explique le pongiste, qui attendait cette cérémonie avec impatience. J'ai l'impression d'avoir été adopté par Argentan et ça fait très chaud au cœur", conclut-il.