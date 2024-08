Jeux paralympiques. Le Normand Florian Merrien en bronze avec Flora Vautier en para tennis de table mixte

La paire chinoise qui leur faisait face a été trop forte pour eux. Le duo Florian Merrien et Flora Vautier s'est incliné samedi 31 août en demi-finale de para tennis de table mixte, sur le score de trois manches à zéro. Le Normand, licencié à la Bayard Argentan et à Grand-Quevilly, et sa binôme Flora Vautier repartent donc avec une médaille de bronze. Il s'agit de la quatrième médaille de cette couleur aux Jeux paralympiques pour le paraathlète normand. Il en a aussi une en or. Florian Merrien a reçu une médaille à toutes les paralympiades depuis Pékin en 2008, lors de sa première participation.