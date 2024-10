Valognes. Brûlé dans une explosion, le boulanger est décédé de ses blessures

Mardi 8 octobre, vers 17h, un incendie s'était déclaré dans un garage de Valognes avant de provoquer une explosion. A leur arrivée, les pompiers ont secouru Florent Fossey, un boulanger bien connu de la ville qui était dans le bâtiment au moment de l'explosion. "Il a été brûlé à 100%", confie le maire de Valognes, Jacques Coquelin. L'homme âgé de 39 ans avait été héliporté au centre hospitalier de Nantes dans l'unité des grands brûlés.

Un homme regretté

Mercredi 9 octobre, le boulanger est décédé de ses blessures. "Il laisse un grand vide auprès de sa famille et de sa clientèle, c'était un artisan connu et reconnu", confie encore le maire. Florent Fossey laisse derrière lui son épouse et ses deux filles ainsi que la boulangerie qui porte son nom en face de l'église.