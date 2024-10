Jeu. Gagnez vos places pour le spectacle "Un chalet à Gstaad" le 3 Novembre 2024

Quelques années après son rôle culte dans Les Bronzés font du ski, Josiane Balasko revient sur les planches avec une nouvelle comédie irrésistible, Un chalet à Gstaad. Cette pièce met en scène Françoise et Jean-Jacques Lombard, un couple d'exilés fiscaux, dont la richesse provient des inventions du mari. Ils accueillent leurs amis Alicia et Grégoire Lagarde, un couple tout aussi fortuné, mais les tensions montent rapidement. La cause ? Alicia est tombée sous l’influence d’un coach spirituel un peu gourou, et les révélations de ce dernier bouleversent la soirée. Entre satire sociale et éclats de rire, le vernis du luxe craque quand la menace pèse sur leur fortune...

Date : Dimanche 3 Novembre 2024 à 16h30

Lieu : Zénith de Caen

