Escape game. Des zombies envahissent la Normandie : préparez-vous pour The Walking Dead au cœur de vos villes !

Avis à tous les fans de The Walking Dead ! Les zombies ne se contentent plus d'Atlanta, ils envahissent aussi les rues de Normandie. Cette fois-ci, pas de Rick ou Daryl pour vous sauver la mise, mais un escape game grandeur nature en plein centre-ville. Caen, Rouen et Le Havre font partie des 80 villes européennes où se déroulera The Walking Dead : Urban Escape. Et le principe est simple : survivre dans un univers infesté de zombies, en résolvant des énigmes, tout ça, avec votre smartphone comme seule arme !

Une immersion 100% zombies

Imaginez-vous errant dans les ruelles de votre ville, traqué par des rôdeurs affamés, à la recherche d'un refuge. C'est l'expérience que vous promet The Walking Dead : Urban Escape. Pas de panique, vous ne serez pas seul dans cette apocalypse ! Constituez une équipe de 2 à 6 personnes, et préparez-vous à vous serrer les coudes pour affronter des hordes de zombies tout en évitant des personnages emblématiques de la série comme Maggie ou Negan qui ne vous faciliteront pas la tâche.

Smartphone, sang-froid et survie

Le jeu est conçu pour se jouer de manière autonome : pas besoin d'attendre une date précise, choisissez quand vous souhaitez affronter la fin du monde ! Une fois inscrits, les participants reçoivent toutes les instructions nécessaires et se lancent dans une quête qui les mènera à travers les recoins les plus sombres de leur ville. Mais attention, plus vous accumulez de mauvais choix, plus les missions deviennent critiques !

Le jeu est à télécharger dès que vous voulez !

Alors, prêts à braver l'apocalypse et sauver la Normandie des zombies ? Ou peut-être préférez-vous rester cachés…

Tarifs : 69€ par équipe, 49€ pour les premières équipes inscrites.