Calvados. Un escape game pour seulement 10€ dans une ancienne prison ? Frissons garantis !

Imaginez : vous vous réveillez prisonnier dans l'antre d'une sorcière maléfique. Elle vous a piégé dans sa forêt hantée, et son loup géant rôde… Votre mission ? Résoudre des énigmes, briser les sortilèges et fuir avant de devenir son prochain repas. Avec seulement 45 minutes pour survivre, chaque seconde compte !

Une immersion totale

Costumes, effets spéciaux augmentés et décors inquiétants : tout est réuni pour vous plonger dans l'univers fantastique et angoissant de cet escape game unique dans l'ancienne prison de Pont-l'Evêque (Calvados). Que vous soyez en famille ou entre amis, l'expérience promet des frissons et des fous rires.

Infos pratiques

Quand ?

En nocturne : vendredi 31 janvier et samedi 1 er février à 18h30, 20h30 et 22h.

: vendredi 31 janvier et samedi 1 février à 18h30, 20h30 et 22h. En journée : samedi 1er et dimanche 2 février à 14h, 15h30 et 17h.

Où ?

A l'entrée arrière de l'ancienne prison de Pont-l'Evêque.

Combien ?

10€ par personne (paiement en espèces uniquement).

Privatisation possible à 99€ la session.

Contact ?

06 27 59 39 57

contact.goplay@gmail.com