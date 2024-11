Rouen. On a testé pour vous l'escape game The Walking Dead

Le jeu est vendu comme "une expérience palpitante avec la ville comme terrain de jeu". L'agence française Insolit'Prod s'est associée à AMC Networks pour créer un escape game en plein air inspiré de The Walking Dead, la série à succès dans laquelle on suit les aventures de survivants dans un monde infesté de zombies. N'écoutant que mon courage (mais pas ma témérité), je me suis prêté au jeu avec un ami.

Le jeu

Le jeu est à suivre entièrement sur un smartphone via l'application Loquiz, après avoir acheté le scénario désiré. Il se joue par équipe de 2 à 6 joueurs. L'avantage est de pouvoir choisir le jour et l'heure de son expérience, y compris au dernier moment. Une équipe est joignable par téléphone ou live chat en cas de bug ou de besoin d'assistance. Cette version de The Walking Dead se décline dans 80 villes, dont celle de Rouen. Elle fonctionne grâce à la géolocalisation et propose une série d'énigmes, comme une chasse au trésor dans le centre-ville. Le scénario ? Survivre dans une ville infestée de zombies et parvenir à rejoindre un autre groupe de survivants.

L'expérience

Nous nous lançons au départ de l'Hôtel de Ville de Rouen. Le jeu invite à résoudre des énigmes directement sur le téléphone : des jeux de logique, accompagnés de la musique de la série. Je suis content de savoir me repérer sur une carte, c'est important pour trouver des armes, de quoi se soigner, échapper aux rôdeurs et aux pillards… Tous les codes de la série sont repris. Et l'aventure vous amène à la rencontre des héros Maggie, Rick ou Daryl. Il faut compter entre 1h30 et 2h de jeu.

Le bilan

L'application fonctionne bien, de manière fluide, grâce à la géolocalisation. L'expérience vous promet une belle balade dans le centre-ville. Aucune réelle interaction avec l'environnement n'est en revanche prévue. A Rouen ou ailleurs, on imagine que le scénario reste le même. Quant à parler d'immersion ? Rien à voir avec une salle d'escape game. Peut-être ai-je manqué d'imagination, mais il reste difficile de se prendre complètement au jeu et de se mettre à courir à en perdre haleine à 16h30 dans un centre-ville bondé, parce qu'une image de zombie sur votre smartphone le demande…

Les énigmes, globalement, ne poseront pas de problèmes aux habitués du genre. Au bout du compte, le jeu reste ludique, mais il y a un "mais". Et de taille. L'expérience coûte tout de même 69€. Et le jeu est à usage unique.