[Photos + vidéo]. Des soldats du 11e régiment d'artillerie de marine en exercice dans le centre-Manche

Une centaine de soldats de la 1re batterie du 11e régiment d'artillerie de marine sont dans la Manche depuis lundi 7 octobre. Le régiment est implanté à Saint-Aubin-du-Cormier, entre Fougères et Rennes en Ille-et-Vilaine. Les militaires sont présents pour des exercices, mais aussi pour approfondir l'histoire du Débarquement, avec des visites des musées et des marches entre les différents endroits où des combats ont eu lieu autour de Carentan. Mardi 8 octobre, une section d'une trentaine de militaires s'est exercée à Lamberville près de Saint-Lô à prendre un canon anti-aérien.

"Le but de l'exercice cette semaine, c'est de se réapproprier l'histoire française, avec le département de la Manche qui est très riche à ce niveau-là. C'est également pour entretenir nos savoir-faire sur les fondamentaux de l'armée de Terre qui sont les combats", explique le capitaine Adèle, qui dirige la 1re batterie.

Un groupe de soldat s'est mis en appui le long des haies.

"Ici, on a la chance d'être sur un terrain agricole, qui n'a pas été modifié pour le rendre plus praticable. On est entouré de champs de mais, de beaucoup de haies, de forêt, qui sont assez typiques d'un paysage qui n'est pas fait pour le combat, mais qui oblige les chefs à adapter leurs dispositifs et leurs manœuvres pour remplir la mission", détaille-t-elle. Un "terrain libre" dans le lexique militaire est un terrain d'entraînement en dehors des camps.

Une terre de mémoire

"Ça permet de renforcer la cohésion de l'unité. Ça permet de continuer ce devoir de mémoire qui nous concerne tous, et d'autant plus en tant que soldats", développe le capitaine Adèle. "C'est très intéressant, ça ramène pas mal d'émotion pour tous, dans le sens où on est quand même très proche de lieux où il y a 80 ans, les soldats se sont battus pour notre liberté", abonde le sergent Jean. "On a marché dans les pas des anciens, et ça fait toujours quelque chose d'aller là où il s'est passé tous ces grands conflits", conclut le caporal Anthony.

Cet exercice en "terrain libre" permet de se confronter à un paysage qui n'a pas été façonné pour le combat, comme dans un camp d'entraînement. Cela rend l'exercice plus réaliste.

Cet exercice permet aussi de faire connaître le régiment, et possiblement d'attirer des recrues. Le régiment est composé de cinq batteries d'active et de deux de réserve opérationnelle.

Le camp ennemi est fouillé et l'ensemble des éléments trouvés remonté à la hiérarchie.

Certains soldats vérifient l'état des "ennemis" touchés au combat.

Il faut aussi sécuriser la zone, avant l'arrivée de toute l'unité.