Plus belle voix du jazz, La Mélody du bonheur au Zénith de Rouen

De retour en France, elle viendra présenter sur la scène du zénith de Rouen ses dernières créations entre jazz, bossa nova et folk.

Servie par une voix de velours, elle s’accompagne parfois de sa guitare sur des mélodies colorées de sa composition. Après Bordeaux et Rennes, Rouen est la troisième ville de France à accueillir ce petit prodige du jazz à l’occasion de sa nouvelle tournée tout juste entamée.

Charmant son public avec sa voix suave et mélodieuse, elle reprendra sur scène les plus belles chansons de son dernier album "The absence", publié cette année, ainsi que sa version très personnelle et sensuelle de "la vie en rose" d’Edith Piaf. Mélody Gardot, charmeuse et charmante, donne le goût du bonheur.

Pratique. Mercredi 17 octobre, à 20h, Zénith de Rouen, tarifs de 45,50 € à 56,50 €.