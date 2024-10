Semaine Bleue. La Normandie célèbre les aînés… Et reporte le prix intergénérationnel !

Depuis plus de 70 ans, la première semaine d'octobre est dédiée aux aînés dans toute la France. Pour cette édition 2024, placée sous le signe de l'olympisme, le thème choisi est clair : "Bouger ensemble… pour entretenir la flamme !"

Le but est de changer la perception souvent négative de l'âge et de la vieillesse, parfois perçus comme des moments d'immobilisme. "Trop souvent, l'avancée en âge est présentée comme le temps de l'immobilisme et du déclin. Les aînés revendiquent aujourd'hui de s'inscrire dans le mouvement, synonyme de mobilité, mais aussi de lien et de participation à la vie sociale", soulignent les organisateurs.

Des marches bleues en Normandie

Durant cette semaine, plus de 1 300 événements sont organisés à travers la France, dont une centaine de marches bleues destinées à favoriser la mobilité des aînés. En Normandie, plusieurs villes participent activement à cette initiative, en organisant des marches et des rencontres intergénérationnelles.

L'idée est de montrer que l'âge n'est pas un frein à la participation sociale et que l'activité physique peut être bénéfique à tout âge. Ces événements sont aussi l'occasion de renforcer les liens entre les générations, en permettant aux plus jeunes et aux plus âgés de partager des moments de convivialité.

Un prix intergénérationnel décerné à la Normandie

Dans le cadre de cette Semaine Bleue, un prix intergénérationnel a été attribué au Centre local d'information et de coordination (CLIC) Seine Austreberthe de Saint-Pierre-de-Varengeville (Seine-Maritime). Ce prix de 4 000 euros, remis par le ministère des Solidarités, de l'Autonomie et de l'Egalité, récompense l'opération La Flamme Bleue Seine Austreberthe.

Cet événement propose un parcours de 11 étapes à travers les lieux emblématiques des communes participantes. A chaque étape, un relais symbolique est organisé, renforçant le lien social entre les générations et la transmission des valeurs sportives et culturelles.

• Lundi 30 septembre : Inauguration de la Semaine Bleue au Château de Saint-Pierre-de-Varengeville puis pique-nique et ensuite visite du Centre d'art contemporain Matmut avec des guides conférenciers.

• Mardi 1er octobre : Dictée dans la commune de Bouville.

• Mardi 1er octobre après-midi : Tournoi sportif intergénérationnel dans la commune de Pavilly (pétanque, tennis, tennis de table) avec une école de la commune.

• Mercredi 2 octobre : Spectacle de magie à Villers Ecalles et balade écolo + cours de danse pour les séniors par des enfants de la commune de Fresquiennes. Ces deux temps forts seront suivis d'un goûter intergénérationnel.

• Jeudi 3 octobre matin : Atelier numérique à Duclair pour compléter ses connaissances en informatique.

• Jeudi 3 octobre après-midi : Randonnée avec des élèves de l'école de Saint-Martin-de-Boscherville suivie d'un goûter et spectacle-débat "Une nouvelle Saison" de la Compagnie Vol de Nuit proposé par l'ASEPT autour de la thématique du Bien-Vieillir.

• Vendredi 4 octobre : Flash-mob avec participation d'une école de la ville et thé dansant au Centre hospitalier de l'Austreberthe de Barentin et loto.

• Samedi 5 octobre : Marche dans la commune de Limésy et ses alentours et concours de dominos.

• Dimanche 6 octobre : Cérémonie de clôture festive au sein de la base de loisirs nautique de la commune d'Hénouville avec possibilité de restauration.

Des solutions de transports sont proposées afin de faciliter la mobilité des participants.

Une semaine riche en événements

La Semaine Bleue 2024 se tiendra du 30 septembre au 6 octobre et englobera deux journées particulièrement importantes : la Journée internationale des personnes âgées, le 1er octobre, et la Journée nationale des aidants, le 6 octobre. Ces moments forts sont l'occasion de sensibiliser la société à l'importance des aînés et des aidants dans nos vies.