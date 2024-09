Goderville. Le Nichoir fête ses trois ans de coworking à la ferme

Implanté à deux pas du bourg de Goderville, Le Nichoir a vu le jour en 2021, sur l'exploitation de Marjorie Lambert, agricultrice et consultante. "J'ai monté ce dont je rêvais en tant qu'entrepreneuse : une maison - qui ne soit pas la mienne - où l'on peut partager avec d'autres entrepreneurs, créer, réfléchir…" relate la fondatrice de ce coworking rural, un espace de travail partagé au carrefour du Havre et de Fécamp.

Trois ans après sa création, Marjorie Lambert tire un bilan positif : "C'est comme en agriculture, on sème et on construit avec le temps, on teste…" Dans cet espace, qui sert aussi d'incubateur, six entreprises sont aujourd'hui résidentes, dans les domaines du coaching, de l'environnement, de l'assurance… "On peut aussi venir travailler l'espace d'une journée, entreprendre et être accompagné dans ses projets de création, réaliser des animations en collectif ou en individuel, organiser des conférences, des séminaires…" poursuit Marjorie Lambert.

Les microentrepreneuses

Ces trois années ont mis en lumière un public particulier : "les femmes microentrepreneuses en milieu rural sont assez nombreuses à pousser la porte" constate la fondatrice. "Au démarrage, elles ont besoin de se tester, d'échanger, d'être accompagnées… C'est important de les aider à développer leur leadership pour apporter au territoire, que l'on ne soit pas simplement un territoire dortoir", estime l'agricultrice.

"C'est une chance d'avoir ce type de structure sur Campagne de Caux, estime justement Kévin Dubocage, vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique, pour proposer de la mise à disposition de bureaux, des solutions d'accompagnement en incubation." Pour l'élu, cet espace a vocation à convaincre des entrepreneurs de développer un portefeuille clients sur Campagne de Caux, voire de s'y implanter définitivement.

Les prochains mois seront marqués par un nouveau projet impulsé notamment par la fondatrice du Nichoir : la création d'une association comprenant des entrepreneurs, des élus et divers acteurs du territoire, visant à créer des événements originaux sur Campagne de Caux.