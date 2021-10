George Tenet, ancien directeur de la CIA, en Normandie

George Tenet (photo), grande figure de la CIA, et ses amis voulaient voir les plages historiques du débarquement.

En toute discrétion, George Tenet et ses amis fortunés ont atterri en jet privé (photo ci-dessous) sur l'aéroport de Caen-Carpiquet avec leur garde du corps.

Logé dans un très bel établissement de la région d'Honfleur, George Tenet était l'invité d'un ami businessman américain milliardaire dont nous tairons l'identité par souci de discrétion.

Les deux hommes et leurs amis ont parcouru les côtes du Calvados et de la Manche à vélo, sur des deux roues de course et.. de luxe.

Un voyage spécialement organisé par une agence spécialisée... anglaise !

Georges Tenet, directeur de la CIA de juillet 1997 à juillet 2004 s'est dit "très heureux et ému" de découvrir les plages sur lesquels ses compatriotes ont offert leur vie pour libérer la France en juin 1944.

