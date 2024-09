Météo. Des rafales de vent à plus de 110km/h, la région en vigilance jaune

Météo. La Normandie fait face à son premier épisode venteux de l'automne 2024. Sur la côte, les rafales ont dépassé les 100km/h, entraînant des conditions difficiles, notamment à Saint-Vaast-la-Hougue et Barfleur. Dans les terres, les vents sont plus modérés, oscillant entre 50 et 70km/h.