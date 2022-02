Alençon. Météo : des orages en Normandie ce mercredi ?

La vigilance pourra être de mise ce soir à l'heure où la circulation est la plus dense sur les routes. En effet, Météo France annonce des orages dans les deux tiers du pays. Des orages sont annoncés et ils pourraient durer jusqu'au début de soirée, en Normandie, vers 20 heures. Si le littoral de la Manche doit être épargné, il semblerait que les orages devraient toucher les départements de l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime.

Des orages qui ne toucheront pas les littéraux - Météo France

Dans l'Orne, ce sont les secteurs de Sées, Mortagne-au-Perche et Laigle qui pourraient être touchés par des orages. Quasiment tout le département de l'Eure devra être touché, de Brionne à Gisors, et en Seine-Maritime le littoral sera épargné mais des risques d'orage existent dans le secteur de Rouen. L'indice de vigilance météo France est, quant à lui, en vigilance jaune.

Vigilance jaune pour une grande partie du pays. En Normandie, seule la Manche est en vigilance verte. - Météo France