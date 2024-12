Décryptage. Ils adorent le Calvados : qui sont nos "meilleurs" touristes ?

Le Calvados continue d'attirer des visiteurs du monde entier, chacun apportant dans ses valises ses propres attentes et habitudes. Cet été 2024, marqué par le 80ᵉ anniversaire du Débarquement, n'a pas échappé à cette diversité. Les touristes étrangers représentaient 23% des visiteurs. Mais qui sont-ils exactement ? Et que cherchent-ils chez nous ?

Les fidèles Américains,

passionnés d'Histoire

Les Américains aiment la Normandie et sont passionnés par son histoire, à commencer par celle du D-Day. Et forcément, pour le 80e anniversaire du Débarquement, ils étaient au rendez-vous. Le personnel de l'auberge de jeunesse The People, qui a ouvert sur la Presqu'île de Caen en mars 2024, a pu mesurer cet enthousiasme. Emilie Le Breton, la gérante, est ravie : "Nous avons eu une très bonne fréquentation et étions complets pour le D-Day."

Anne Hélène, gérante du restaurant Horace, installé dans le quartier du Vaugueux depuis 10 ans, est maintenant rodée à l'exercice. Cet été, elle a même créé pour sa clientèle américaine un "D-Day Menu", avec des noms et des produits localisés sur les plages du Débarquement. L'entrée nommée "Gold Beach" proposait des huîtres d'Asnelles, la plage qui a accueilli à l'été 1944 une partie du port artificiel d'Arromanches après le débarquement de Normandie.

Les Italiens et Espagnols,

amoureux du patrimoine

La directrice de l'office de tourisme de Caen la mer, Emmanuelle Hardoin, constate que "depuis ces cinq dernières années, il y a une très forte présence d'Italiens et d'Espagnols en juillet et en août. Ils s'accommodent très bien du temps capricieux normand et semblent vouloir échapper aux vagues de canicule qui touchent leurs pays."

Les Italiens et Espagnols représentent d'ailleurs 70% de la clientèle d'Anne Hélène. Mais les touristes venus de l'autre côté des Alpes ne viennent pas ici pour notre gastronomie, assure la restauratrice : "Habituellement, les touristes aiment découvrir nos produits du terroir. Les Italiens sont peut-être ceux qui m'ont semblé les moins curieux gastronomiquement." Une idée validée par Damien Salomé, gérant du café Le Mug : "Souvent, les Italiens demandent un café comme chez eux, un ristreto très serré, qu'ils boivent rapidement au comptoir." Cependant, ils cultivent une grande curiosité pour les monuments. "Les Espagnols et les Italiens sont friands de patrimoine. Ils aiment les belles pierres", confirme Emmanuelle Hardoin.

Le retour en grâce

des Britanniques

La directrice de l'office du tourisme se réjouit de voir revenir en nombre les touristes britanniques, qui se faisaient plus timides depuis le Brexit en 2020 : "Les Britanniques sont parmi nos clients les plus fidèles. Tout comme les Belges, ils sont de grands admirateurs de la Normandie et en redemandent, de la gastronomie au patrimoine, en passant par le vélo." En juillet et en août, les Anglais représentaient 18% des visiteurs étrangers. Emmanuel Paccaud, directeur du tourisme pour le Pays de Vire, le confirme : "Nous avons accueilli beaucoup de Britanniques, surtout, et c'est étonnant, pendant la première quinzaine de septembre." En Normandie, le Calvados est leur destination favorite... même si nos voisins manchois suivent de près !