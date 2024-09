Bayeux. Il violente une femme enceinte pour une place de parking

Un homme âgé de 61 ans était jugé jeudi 19 septembre au tribunal de Caen pour des violences sur personne vulnérable commises le 10 février 2023. Ce jour-là, il conduit son épouse au laboratoire médical à Bayeux. Il s'engage sur le parking et trouve une place étroite, mais se retrouve à faire plusieurs manœuvres. La conductrice derrière lui recule son véhicule pour lui donner plus d'aisance, mais le chauffeur s'énerve et crie sur elle. Elle se gare un peu plus loin, passe près de lui et se fait insulter par le sexagénaire. Ce dernier sort de son véhicule, la pousse et lui serre le cou. Elle chute sur le trottoir, prend peur pour son futur enfant et demande de l'aide à un couple qui note l'immatriculation du véhicule.

La victime a déposé une plainte, les deux témoins ont été entendus, et le prévenu est retrouvé le 13 février 2023. L'homme de 61 ans nie les faits. Pour lui, c'est la jeune femme qui l'a agressé. Il déclare : "Elle partait en vrille de plus en plus. C'est pourquoi je suis sorti de la voiture. Je l'ai juste repoussée de la main et rien d'autre." A la barre, il reste sur ses positions. C'est lui, la victime. "J'ai eu la mauvaise idée de sortir de mon véhicule et elle a pris peur", mais il reconnaît qu'il n'aurait jamais dû sortir.

Un comportement inqualifiable

Pour le procureur, le prévenu conteste les évidences. Il y a des témoins objectifs. Son attitude est désagréable et violente, d'autant plus que la jeune femme était enceinte. On peut comprendre qu'elle ait eu peur, car elle était à 7 mois de grossesse et son état était visible. Toujours selon le procureur, l'homme ne se remet pas en cause et son comportement est inqualifiable. Il demande 2 mois de prison avec sursis. Pour l'avocate de la défense, son client n'a pas poussé la victime, qui serait tombée toute seule. Elle argue qu'il n'y a pas assez d'éléments pour croire les dires de la plaignante, et demande une relaxe de son client, qui ne sera pas entendue. Le prévenu est finalement reconnu coupable et condamné à une amende de 500 euros avec sursis. Il devra s'acquitter de 127 euros de frais de procédure.