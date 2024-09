Normandie. Quelle est l'évolution du taux de chômage au 2e trimestre 2024 ? Découvrez les départements les plus touchés

Selon les dernières données de l'Insee, le taux de chômage en Normandie s'est stabilisé à 7% au deuxième trimestre 2024, contre 7,1% au niveau national. Sur un an, la situation évolue peu, avec une légère augmentation de 0,2 point en Normandie, similaire à la tendance observée en France métropolitaine.

L'Orne, département le plus touché

Si la région affiche une certaine stabilité, certains départements connaissent une progression notable du chômage. L'Orne enregistre une hausse de 0,4 point, tandis que l'Eure est le moins affecté avec une augmentation de seulement 0,1 point. A l'inverse, la Manche reste le département où le chômage est le plus faible, se classant parmi les moins touchés de France métropolitaine.

Disparités entre les zones d'emploi

Les zones d'emploi de l'ouest de la Normandie, comme Cherbourg-en-Cotentin (5,2%) ou Saint-Lô (4,9%), continuent d'afficher les taux de chômage les plus bas. Cependant, certaines zones voient leur situation se dégrader, notamment à Flers et Argentan, où le taux progresse de 0,4 point. Les villes côtières de Seine-Maritime comme Le Havre (8,9%) et Dieppe (6,3%) connaissent également une légère hausse.

• A lire aussi. Seine-Maritime. Territoires zéro chômeur de longue durée : une nouvelle étape pour Rouen et Sotteville-lès-Rouen

Des reculs dans certaines zones

Malgré ces hausses, certaines zones d'emploi montrent des signes d'amélioration. A Alençon, Nogent-le-Rotrou, et dans la Vallée de la Bresle-Vimeu, le chômage a reculé de 0,3 à 0,4 point, illustrant une dynamique économique plus favorable dans ces territoires.