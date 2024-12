Caen. "Very Good Tips" : un week-end d'intégration pour les moins de 26 ans

La Ville de Caen et Caen la Mer organisent du 26 au 29 septembre un week-end dédié aux jeunes de moins de 26 ans. L'événement s'appelle "Very Good Tips". Il a été pensé pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants et leur offrir un aperçu de la vie locale caennaise grâce à des bons plans et même des opportunités de jobs étudiants. Le ticket Twisto à 1 euro, une boisson offerte au restaurant Poutineurs, une distribution d'affiches au Musée des Beaux-Arts… En tout, ce sont plus de 150 partenaires qui se sont associés volontairement à l'événement. Les festivités débuteront jeudi 26 septembre de 19h à 23h, avec une soirée dansante et DJ set dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville. Un verre sera offert à tous les participants.