Caen. Comment faire face à la pénurie de logements étudiants ?

Pour la deuxième fois, la Ville de Caen et la Caisse d'allocations familiales ont signé ensemble une CTG, une Convention territoriale globale, vendredi 17 janvier. Celle-ci s'étale sur la période 2025-2029, et met en avant les nombreux objectifs communs aux deux entités pour rendre service aux habitants. Parmi les points soulevés, il existe celui de l'accès au logement pour les jeunes. "Nous avons eu une rentrée compliquée", affirme Sophie Simonnet, maire-adjointe chargée de la jeunesse. Celle-ci s'explique par l'attractivité de Caen, dont "il faut se réjouir", mais qui fait venir chaque année plus d'étudiants. "Il existe déjà des propositions concrètes que l'on connaît, et d'autres que l'on veut développer." Outre les logements intergénérationnels, les logements Crous ou les Foyers de jeunes travailleurs (FJT), la Ville s'apprête à soutenir financièrement le système des intercolocs. Il s'agit de chambres louées pour 15 jours par mois, par exemple, pour répondre aux besoins de ceux qui travaillent en alternance. "Ce sont de petites choses qui débloquent des situations."