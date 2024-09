Merville-Franceville-Plage. Des milliers de personnages costumés au festival Cidre et Dragon

Depuis 2006, le festival Cidre et Dragon attire aussi bien les passionnés d'univers fantastiques que les plus curieux. Ce sont plus de 100 000 visiteurs qui se déplacent chaque année pour participer à ce festival immersif, organisé par l'association Raid Tolkien et la mairie de Merville-Franceville-Plage. Antoine Tison est un habitué du festival, il y participe depuis 2016 et décrit l'événement comme une expérience "extraordinaire, à voir de ses propres yeux."

Entrez dans un autre monde

Le temps d'un week-end, qui sera cette année celui du 21 et 22 septembre, les participants découvrent Merravilla - la version médiévale fantastique de Merville-Franceville. Marché artisanal, musique traditionnelle et combats fictifs : leur quotidien promet d'être chamboulé. Antoine Tison salue par ailleurs le travail de l'association du Raid Tolkien, mais aussi les efforts de costume des participants, qui rendent l'expérience totalement immersive. Cette 13e édition de Cidre et Dragon a pour thématique la Terre, et les petits peuples. Antoine Tison explique que "le festival a lancé une thématique liée aux éléments sur les quatre prochaines années !" Il ajoute avoir "prévu des costumes aquatiques avant de s'apercevoir qu'il s'agit du thème de l'année prochaine". Il a donc préparé un costume adapté "en quelques semaines avec ma compagne et mes amis".

Une expérience conviviale

Au-delà du décor exceptionnel et des animations proposées, le festival est aussi un lieu de rencontres. Petits et grands sont invités : les enfants ont même le droit à leur village dédié, pour des jeux, énigmes et autres animations adaptées. Conférences, présence d'auteurs et d'illustrateurs, concours de costumes… Des animations musicales sont aussi au programme des deux jours, avec également un spectacle pyrotechnique le samedi à 22h30.

Parmi les autres temps forts, retrouvez une déambulation finale le dimanche à 17h, avant le grand final, la bataille de la destinée. Antoine Tison promet "un week-end éreintant mais magique", de quoi vous donner envie de jeter un coup d'œil !

Pratique. L'entrée est libre. Infos : cidreetdragon.eu