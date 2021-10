Merville-Franceville. En 2020, Cidre et Dragon sera steampunk !

Après avoir mis à l'honneur l'univers de Tolkien, le festival Cidre et Dragon, à Merville-Franceville, prendra des couleurs steampunk, les samedi 19 et dimanche 20 septembre prochains. Ce style, inspiré d'un courant littéraire du XIXe siècle, s'ancre dans la révolution industrielle. "Il existe deux courants steampunk, l'un inspiré par l'œuvre de Jules Verne, l'autre sur le far west", notent les organisateurs. À vos costumes, ambiance vapeur, boulons, machines… mais plastique interdit !