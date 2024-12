Caen. Curage et végétalisation : le port en travaux avant un plus gros projet

La mairie s'attaque à son port. Vers la fin octobre/début novembre, le bassin Saint-Pierre, à Caen, va être curé. Pendant trois à quatre mois, tout ce qu'on ne voit pas au fond de l'eau sera donc enlevé. Un passage obligatoire pour continuer à accueillir des compétitions. "Disons-le, il y aura des nuisances au niveau des odeurs", prévient le maire Aristide Olivier. De plus, la place Courtonne, où stationnent actuellement des bus et quelques voitures, sera végétalisée. En tout, 1 000m2 vont être débitumés avant la fin de l'année, avec l'apparition d'une "banquette enherbée" et de "différentes plantations", évoque Julie Calberg-Ellen, adjointe chargée de la transition écologique.

Réaménagement total en prévision

Mais un projet plus important de reconfiguration totale du port est envisagé à moyen terme. "Un enjeu stratégique", pour Aristide Olivier. Cécile Cottenceau, adjointe au tourisme, évoque "une continuité de promenade autour du port, très agréable l'été", avec une volonté d'apporter un aspect "vraiment paysager" et "pacifier la ville".

Tous ont remarqué qu'avec l'arrivée des terrasses éphémères et de restaurants côté Presqu'île, l'espace est plus régulièrement investi par les habitants. L'idée serait donc d'encourager cela, et que les abords du bassin ne soient plus réservés au stationnement de véhicules. Aucun calendrier encore pour le projet, mais les réflexions sont lancées.