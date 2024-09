Météo. Les prévisions du weekend, spécial foire de Lessay

Vendredi 6 septembre, la météo sera relativement clémente avec un ciel nuageux et des températures douces. Le matin, le mercure oscillera autour de 12°C, avant de grimper jusqu'à 20°C dans l'après-midi. Le taux de fiabilité des prévisions pour ce jour est élevé, atteignant 90%, ce qui laisse peu de place aux surprises météorologiques.

Samedi 7 septembre, il faudra composer avec un peu plus de vent. Les températures resteront agréables, avec 14°C le matin et 21°C dans l'après-midi. Cependant, le ciel restera majoritairement couvert, offrant peu de chances d'apercevoir le soleil. La fiabilité des prévisions pour cette journée est de 80%, garantissant un temps nuageux et venteux, mais sans pluie annoncée pour le moment.

Le dimanche 8 septembre, les prévisions sont un peu plus incertaines, avec une fiabilité de 65%. Le ciel sera très gris et le vent encore présent, mais rassurez-vous, la pluie ne semble pas être au rendez-vous pour l'instant. Un vrai temps normand, avec 13°C le matin et jusqu'à 19°C l'après-midi, parfait pour une véritable foire normande.

