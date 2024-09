Le Havre. Agression d'une femme de 92 ans, trois personnes interpellées

Il aura fallu un peu plus de quatre mois pour résoudre l'affaire. Le 2 mai dernier, une femme de 92 ans était violemment agressée dans son hall d'immeuble, dans le centre-ville du Havre. Elle venait de faire ses courses. Un l'homme l'a projeté au sol et un complice lui a volé son sac. La carte bleue de la victime avait été utilisée par les malfrats.

Grâce à l'analyse des vidéos de surveillance, la police a réussi à identifier deux hommes et une femme. Cette dernière faisait le guet pendant l'agression. Ils ont été interpellés lundi 2 et mardi 3 septembre. Il s'agit d'un homme de 34 ans, une femme de 37 ans et un mineur de 17 ans. Les deux majeurs vont passer en comparution immédiate. Le mineur a été placé en centre éducatif fermé en attendant son jugement le 22 octobre.