Des salariés pris à partie : le centre d'hébergement d'urgence fermé

Depuis mercredi 28 août, le centre d'hébergement d'urgence d'Argentan n'accueille plus les personnes sans domicile. Il a été fermé jusqu'à nouvel ordre sur décision du maire Frédéric Leveillé. Plusieurs raisons sont soulignées, notamment un manque de personnel pour gérer le lieu dans de bonnes conditions et offrir un service de qualité aux personnes accueillies, mais aussi parce que la sécurité des intervenants sociaux qui travaillent sur place n'est plus garantie. Depuis plusieurs semaines, des salariés du centre d'hébergement d'urgence sont directement pris à partie.

Comme c'était le cas jusqu'à présent, les personnes sans domicile à la recherche d'une solution provisoire pour la nuit doivent composer le 115. Le numéro d'urgence sociale les orientera vers un autre lieu d'hébergement.