[En images] . Sauvetage en milieu extrême avec les pompiers au Viaduc de la Souleuvre

L'Association secours en milieu périlleux du Calvados (ASMP 14) a organisé le 28 août un entraînement au Viaduc de la Souleuvre avec pour scénario de secourir un ouvrier coincé à 50m de haut. C'est donc dans des conditions extrêmes que les pompiers ont dû évacuer sur cordes la (fausse) victime. Cette association regroupe neuf pompiers de Caen, tous des professionnels du SMPM : Secours en milieux périlleux et montagne (ex-GRIMP).

Suspendus à 50m des hauts, les pompiers évacuent la victime fictive. "C'est une intervention qu'on peut réellement avoir." Avec le GRIMP, ils sont appelés pour des chutes dans des puits, des parapentistes coincés…

Chaque intervention suit les mêmes étapes. "D'abord, reconnaissance des lieux, abordage de la victime par les pompiers et on installe le matériel. Ensuite, on sécurise et on évacue la victime, puis on désinstalle et on range tout."

La victime est bien réceptionnée sur la plateforme, pour être évacuée vers l'hôpital. Mission réussie pour l'ASMP Calvados. L'association est à la recherche de partenaires, elle est à retrouver sur les réseaux sociaux.

Amoureux de la corde

L'ASMP 14 s'est formée avec des pompiers amoureux de la corde. Le vice-président Nicolas Brossard explique que ça permet de "nous améliorer techniquement pour être plus performant dans notre travail. On améliore nos techniques de cordes, nos connaissances et la sécurisation". Et le rêve pour eux, ce serait de trouver les moyens suffisants (30 000€) pour participer à la compétition internationale de secours sur cordes du Grimpday à Genève l'année prochaine. Une convention passée avec le SkyPark au Viaduc de la Souleuvre leur permet de s'entraîner "sur nos jours de repos" dans des milieux extrêmes. "On aime être en hauteur, cette sensation d'être dans le vide. Il y a cependant toujours une appréhension, sinon on devient des grands casse-cou." La manœuvre du jour, se fait sous une plateforme, sur les piliers du viaduc. Gants, casques et baudriers, ils sont fin prêts !

Le matériel coûte cher et doit être en parfait état. "Chaque sangle, corde, poulie est vérifiée avant et après. Au moindre doute, on jette : c'est notre vie qu'il y a au bout." Pour les poulies, comptez 300€, "alors imaginez le reste…".