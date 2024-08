Cadeaux. Gagnez tous les jours le vinyle du nouvel album d'Indochine

A l'occasion de la sortie du nouvel album d'Indochine "Babel Babel" vendredi 6 septembre, Tendance Ouest vous offre chaque matin le triple vinyle des 17 nouveaux titres d'Indochine.

Et vendredi matin, à 8h45, tirage au sort parmi tous les participants pour gagner l'album "Babel Babel" ET votre platine vinyle avec haut-parleurs intégrés, capable de lire des disques à 33, 45 et 78 tours. Elle permet de numériser vos vinyles en MP3 via un port USB. Elle dispose d'une fonction d'arrêt automatique et offre la possibilité de connecter des enceintes externes pour un son enrichi.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 14 15 (3x75 centimes + prix d'un SMS).

Tirage au sort du lundi au vendredi dans Normandie Matin, avec Thibault Deslandes, vers 8h45.