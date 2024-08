SNCF. Les Jours Traincroyables : des réductions à ne pas manquer pour voyager en Normandie !

Les 10 et 13 septembre, des billets TER seront proposés à seulement 13€ pour voyager partout en Normandie. Et du 23 au 27 septembre, la SNCF organisera également une grande vente flash sur les billets TGV Inoui et Intercités, avec des prix variant entre 19€ pour les TER et 29€ pour les TGV, et la possibilité de voyager en 1re classe pour seulement 1€ de plus.

Une offre phare : la Carte Liberté

Parmi les offres phares on retrouve aussi la Carte Liberté, habituellement proposée à 479€, disponible à 399€ ou 299€ avec un contrat pro. Cette carte est idéale pour les voyageurs réguliers, offrant deux tarifs adaptés aux différents besoins :

• Le tarif Liberté, réservé au titulaire de la carte, propose des billets 100% flexibles, échangeables et remboursables sans frais jusqu'à 30 minutes après le départ du train. En plus de cette flexibilité, ce tarif garantit des prix fixes toute l'année, même en dernière minute, avec des réductions allant jusqu'à 45% en Business Première.

• Pour ceux qui voyagent en famille ou pour des loisirs, le tarif Avantage est particulièrement attractif. Il offre une réduction de 30% en 1re et 2nde classe sur le tarif du jour, avec une réduction de 60% pour les enfants. De plus, les prix sont plafonnés en 2nde classe, même à la dernière minute, rendant les escapades en Normandie encore plus accessibles.