Musique. Les rockeurs d'Oasis de retour : "à leur grande époque, c'était un super groupe"

Oasis is back ! Le groupe de rock anglais annonce son retour pour une dizaine de concerts au Royaume-Uni et en Irlande, l'été prochain. La hache de guerre est enterrée - pour le moment - entre les frères Gallagher, le chanteur Liam et le guitariste Noel, brouillés depuis quinze ans.

Wonderwall, un incontournable

"On verra combien de temps cela va durer !" ironise Morgan Ripaud, patron du magasin d'instrument de musique Morgan Music Shop, au Havre. "Ils n'arrivent pas à être en connivence, les deux frères, c'est ce qui a conduit à la séparation du groupe, poursuit le commerçant, à leur grande époque, dans les années 90, c'était un super groupe, avec une très belle imagination rock'n'roll et une superbe musicalité."

Oasis is back : au Havre, les mélomanes applaudissent Impossible de lire le son.

Un groupe toujours incontournable, notamment pour les guitaristes, avec le tube Wonderwall. "Oasis, cela me parle, j'écoute. Quand j'ai commencé la guitare, je jouais ça !" confirme une cliente du magasin, âgée de 20 ans. Il n'est pas rare, non plus, de voir figurer le titre dans les chansons favorites des amateurs de karaoké…

Si le groupe ne s'est séparé qu'en 2009, avec fracas, au festival Rock en Seine, un disquaire havrais note que ce sont principalement ses deux premiers albums studios, Definitely Maybe et (What's the Story) Morning Glory ? sortis respectivement en 1994 et 1995, qui continuent de se vendre aujourd'hui.

L'ouverture de la billetterie pour les concerts outre Manche est programmée samedi 31 août. Si aucune date n'est pour l'heure annoncée, les festivals français espèrent bien sûr convaincre aussi Oasis de se produire également dans l'hexagone… Au risque de devoir composer avec l'humeur de Liam Gallagher, qui avait écourté son dernier concert solo, en Normandie, au festival Beauregard. Un petit tour de chant de vingt minutes, et c'était fini !