Seine-Maritime. Pendant tout un week-end, 25€ le kilo de vêtements de marque : bienvenue à l'événement “No fast fashion”

“No fast fashion” fait son grand retour en Seine-Maritime avec un objectif : offrir à tous l'opportunité de renouveler leur garde-robe pour la rentrée, et de manière responsable. Rendez-vous les 7 et 8 septembre à la Halle aux Toiles de Rouen, puis les 21 et 22 septembre au Havre. Ces événements se dérouleront dans des espaces de 700m² avec six tonnes de vêtements, dont plus de 90% de marques comme Carhartt, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, The North Face, Ralph Lauren, Hugo Boss, Levi's, Dickies, Diesel, et bien d'autres.

Le concept est simple : tout est vendu au kilo, à 25€. Ce qui équivaut à un tee-shirt à 3,8€, une chemise ou un polo à 5€, ou encore un sweat à 10€. Un DJ sera présent tout au long de l'événement, et un atelier d'upcycling vous permettra de personnaliser vos nouvelles trouvailles.

Fast fashion : de quoi parle-t-on ?

La fast fashion, ou mode rapide, désigne une tendance qui pousse certaines marques à produire des vêtements à un rythme effréné, souvent de mauvaise qualité et à des prix très bas, comme les marques Shein, Zara ou H&M.

L'impact écologique de la fast fashion est désastreux. La production massive de vêtements entraîne une consommation excessive de ressources naturelles, génère des tonnes de déchets textiles, et contribue de manière significative à la pollution. Sur le plan social, les conditions de travail dans les usines de production sont souvent déplorables : salaires très bas, horaires interminables, et sécurité des travailleurs souvent compromise.

La seconde main : une alternative durable

Face aux dérives de la fast fashion, la seconde main se pose en alternative éthique et durable. Loin de l'image désuète du vieux vêtement oublié, la seconde main d'aujourd'hui offre un large choix de pièces, allant du vintage aux collections récentes. Elle permet de réduire de 82% l'empreinte carbone par rapport à l'achat d'un vêtement neuf, tout en participant à une économie circulaire qui limite le gaspillage.