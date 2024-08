Lessay. Pour la première fois, les boulangers investissent la foire

Les boulangers investissent la Foire de Lessay pour la première fois, du 6 au 8 septembre.

La profession met la main à la pâte avec un véritable fournil installé sous la tente des producteurs avec une vingtaine de boulangers sur place pour fabriquer, du pétrissage à la cuisson, pains, baguettes et viennoiseries.

Il s'agit pour les boulangers de la Manche de montrer leur savoir-faire, et de conquérir aussi de nouvelles vocations. Fabrice Suzanne est le président des boulangers de la Manche et de Normandie.

Et depuis vendredi 23 août, des étuis à baguette au logo de la foire de Lessay sont distribués chez plus d'une soixantaine d'artisans boulangers de la Manche. Et pour la troisième année consécutive, la fromagerie Réo édite un camembert avec une nouvelle étiquette spécifique à la foire de Lessay. Ils sont actuellement en vente.