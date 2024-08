Elbeuf. Une panoplie d'objets sportifs historiques pour prolonger l'ambiance des JO

Vous ressentez le manque des Jeux olympiques et il n'y a plus rien à la télévision, en attendant les Paralympiques ? Pas de panique ! Jusqu'au 29 septembre, la Fabrique des savoirs d'Elbeuf vous ouvre ses portes pour vous plonger dans l'univers du sport avec une exposition intitulée "De L'Usine au stade". Inaugurée le 21 juin dernier, cette exposition rassemble une impressionnante collection d'objets liés au sport et aux Jeux olympiques. En clin d'œil à l'événement, la mascotte des Jeux olympiques de Paris 2024 a même fait une apparition le 31 juillet pour saluer les visiteurs. Même si la Phryge est partie, n'hésitez pas à venir découvrir cette exposition qui retrace un siècle et demi de développement sportif, étroitement lié à l'essor industriel local. Anouck Chaperon, médiatrice culturelle de la Fabrique des Savoirs, précise : "Les Jeux olympiques ont suscité un véritable engouement pour le thème du sport. Cette exposition nous permet de raconter une histoire profondément enracinée dans notre région depuis la fin du XIXe siècle."

Une histoire de sport et d'industrie

L'exposition dévoile comment l'industrie textile, pilier économique d'Elbeuf, a non seulement façonné l'identité de la ville, mais a également financé la création des premiers équipements sportifs locaux. Le cirque théâtre, l'hippodrome, et le célèbre circuit automobile des Essarts, entre autres, ont vu le jour grâce à cette prospérité industrielle. Ces infrastructures n'étaient pas seulement des lieux de divertissement, mais faisaient partie d'une stratégie plus vaste visant à canaliser les énergies de la population ouvrière à travers le sport. "Les premières sociétés sportives ont été créées dans une perspective de contrôle social, mais elles ont aussi accompagné les innovations techniques qui ont amélioré la performance sportive au fil du XXe siècle," souligne Anouck Chaperon.

Des trésors du patrimoine sportif

Parmi les objets exposés, la maquette du circuit des Essarts, restaurée spécialement pour l'occasion, occupe une place de choix. Cette restauration a été rendue possible grâce aux témoignages de passionnés qui ont partagé leurs souvenirs et leurs connaissances. L'exposition présente également une collection impressionnante d'objets prêtés par des institutions et des particuliers. Le bar "Le Nouveau Monde", bien plus qu'un simple lieu de convivialité, a contribué en prêtant des panneaux de l'ancien circuit ainsi qu'une photographie emblématique de Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, signée par ce dernier.

Le grand bi, ce vélo à grande roue avant typique de la fin du XIXe siècle, suscite également l'intérêt des visiteurs. Cet engin illustre l'évolution technique du cyclisme, à une époque où le sport était encore réservé à une élite audacieuse. Les vêtements sportifs de cette époque rencontrent un franc succès, rappelant les contraintes vestimentaires strictes, en particulier pour les femmes qui devaient pratiquer des activités physiques tout en restant couvertes de la tête aux pieds.

Un voyage interactif pour les plus jeunes

L'exposition a aussi pensé aux plus jeunes avec une salle dédiée à la médiation. Les enfants peuvent y découvrir le circuit des Essarts à travers un tableau magnétique, s'amuser avec un Twister géant, ou encore tester leur équilibre sur une poutre. "Nous avons prévu des activités pour tous les âges, des bébés aux plus grands," précise Anouck Chaperon.

Cette exposition, qui se tient jusqu'au 29 septembre, est une occasion unique de plonger dans l'histoire sportive d'Elbeuf, un récit indissociable de son passé industriel.

7 cours Gambetta à ElbeufTarifs. de 2€ à 5€ en plein tarifOuvert du mardi au dimanche, de 14h à 18h.