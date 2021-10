Drame de la route à Ellon (14) : qui va payer ?

Le conducteur, un Ornais de 26 ans, s’immobilise, clignotant actionné, pour laisser passer la voiture qui vient en face. Le semi-remorque qui le suit ne le voit qu’au dernier moment et entreprend un freinage d’urgence : 40 mètres de traces de gomme seront relevés. Le camionneur tente d’éviter le choc, en se déportant sur la droite. Rien n’y fait : il heurte la voiture par l’aile arrière et la projette sur la voiture qui arrivait en face. Le bilan est terrible : un mort, le jeune Ornais et deux blessés.

Mardi 2 octobre, le chauffeur routier répondait d’homicide et de blessures involontaires devant le tribunal correctionnel de Caen. Avant l’accident, il avait reçu une notification de retrait de tous les points de son permis. Mais il estimait être en droit de conduire puisqu’il avait intenté un recours pour contester l’une des infractions routières auprès du tribunal administratif. Celui-ci examinera la demande vendredi 12 octobre. En fonction du délibéré, l’assureur du prévenu prendra ou non en charge l’indemnisation des proches du défunt. Le tribunal correctionnel a mis l’affaire en délibéré au 13 novembre prochain.