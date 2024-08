L'Orée-d'Écouves. Une personne grièvement blessée dans une collision entre deux voitures

Un accident s'est produit vers 8h45 ce mardi 20 août sur l'axe de la RD 2 entre Alençon et Carrouges. Deux voitures sont entrées en collision au niveau de la commune de L'Orée-d'Ecouves au lieu-dit le Gué Guénier. Une victime était dans un état grave à l'arrivée des secours. Elle a été désincarcérée de son véhicule et transportée médicalisée par le SMUR à l'hôpital d'Alençon. Une seconde personne a été plus légèrement blessée. 14 sapeurs pompiers étaient mobilisés.