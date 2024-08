Football. Kylian Mbappé et le SM Caen : un actionnaire majoritaire impliqué ?

Ce sont des lignes que nous ne pensions pas écrire il y a quelques semaines. Kylian Mbappé est le nouvel actionnaire majoritaire du SM Caen. Et s'il délègue sans doute beaucoup de tâches à ses proches, il semblerait que le joueur du Real Madrid soit impliqué dans son rôle. "Je sais qu'il s'est beaucoup intéressé aux matchs sur les six derniers mois, il a observé comment on jouait, les manques de l'effectif… C'est un projet assez large, avec aussi la formation. Il s'y intéresse de près", affirme l'entraîneur Nicolas Seube. De quoi rassurer les joueurs, qui comme le capitaine Romain Thomas, étaient "impatients d'avoir du concret", après "une période de flou".

Sur le terrain, les Malherbistes ont entamé la saison par une défaite à la maison 2-0 face au Paris FC. Nicolas Seube a dû composer sans de nombreux joueurs, dont Alexandre Mendy, 23 buts l'an passé, qui souhaite s'en aller. "J'aimerais qu'il rejoigne le groupe, mais ça ne dépend pas de moi." Ça devrait encore beaucoup bouger dans les rangs malherbistes. Le mercato se referme le 30 août.