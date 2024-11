Ciral. Amandine Lucas : d'infirmière à artisan fromagère

La majorité des produits d'Amandine Lucas sont agréés Orne Terroirs. Elle les vend depuis la fromagerie à Ciral, mais aussi sur les marchés.

Des produits agréés Orne Terroirs

La marque Orne Terroirs est un gage de qualité et de production locale qui compte près de 350 produits fermiers et artisanaux, et parmi eux la majorité des produits d'Amandine Lucas. "J'en avais fait agréer déjà quelques-uns", dit-elle. Sept produits supplémentaires ont été agréés en juin 2024. La crème fraîche crue, les yaourts sur lit de poire, sur lit de pomme/cannelle et brassé vanille, ainsi que les flocons de Cirail romarin, poivre et ail, et fines herbes ont tous obtenu une note supérieure à 12/20. "Seul le Sérallo ne pourra jamais y être parce que le lait vient de la Mayenne", précise la fromagère.

Où la retrouver ?

Sur le marché d'Alençon tous les jeudis matin. Directement à la fromagerie le mardi de 16h30 à 18h30 et jusqu'à 19h le vendredi, mais aussi sur réservation le samedi. Les produits se retrouvent aussi dans les AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) d'Alençon, Flers, Argentan, Falaise et de La Ferté-Macé. Enfin, chaque troisième vendredi du mois, elle organise avec le maraîcher de la commune et d'autres exposants un petit marché dans la cour du presbytère de Ciral. "On propose des planches apéritives avec nos produits. C'est plutôt sympathique", sourit-elle.