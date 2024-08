Sud-Manche. Un enfant à vélo perdu puis retrouvé, les gendarmes appellent à la vigilance

Les gendarmes d'Avranches ont déployé d'importants moyens dans le sud-Manche, dimanche 11 août dans la soirée. Les parents d'un jeune garçon parti se balader à vélo avaient prévenu les forces de l'ordre de sa disparition, car il n'était pas rentré. Outre la brigade d'Avranches, le Peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de la commune a été mobilisé, tout comme l'hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie, installé à Rennes.

"Le garçon est retrouvé sain et sauf dans la soirée au Val-Saint-Père. Parti plus loin et plus longtemps que d'habitude, il s'est perdu et a eu peur de se faire disputer à son retour par ses parents", expliquent les gendarmes. Il ne lui est rien arrivé, ni approche par une personne malveillante, ni tentative d'enlèvement.

Attention aux enfants

Les gendarmes profitent de cet incident, qui se termine bien, pour appeler à la vigilance avec les enfants pendant l'été. Ils recommandent de fixer "un périmètre à ne pas dépasser", d'avoir "un contact physique avec un parent à intervalles réguliers" ou encore "un téléphone portable sur soi".