Avranches. Un trafic de drogue démantelé : la marchandise saisie et une personne condamnée

Dimanche 28 janvier, les gendarmes d'Avranches ont mené une opération antidrogue qui a permis de démanteler un trafic. L'intervention a eu lieu sur la place Carnot, en plein centre-ville. Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Deux en sont sorties libres, avec une convocation devant la justice. Le dernier mis en cause a été placé en détention provisoire avant d'être jugé et condamné à deux ans et demi de prison dont seize mois ferme, avec une obligation de soins et de travail.

Plusieurs mois d'enquête

L'enquête a commencé quelques mois avant, dirigée par le peloton d'autoroute d'Avranches, avec la brigade territoriale autonome et le peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de la commune. Un nouveau groupe, créé le 1er janvier dernier, le "Groupe Stup Sud-Manche", comptant dans ses rangs des membres de toutes les unités d'Avranches, a repris l'investigation en début d'année. Ils ont donc décidé d'une intervention dans une habitation lors d'une vente.

Trois personnes ont donc été arrêtées et placées en garde à vue. Deux clients ont aussi été emmenés par les gendarmes. Dans le logement, une perquisition a été menée, avec notamment un chien spécialisé en recherche de drogue et de billet, de Bayeux. Un peu plus d'un kilo de résine de cannabis, de l'herbe de cannabis, des bouteilles de protoxyde d'azote et de l'argent liquide ont été récupérés. Cette marchandise était pour une jeune clientèle locale, des habitués du dealer, ont détaillé les gendarmes.