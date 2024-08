Près des Pieux. Une jeune femme grièvement blessée dans un accident 

L'accident concerne un seul véhicule, "à forte cinétique", d'après les sapeurs-pompiers de la Manche. Il a eu lieu à Tréauville, près de la commune des Pieux dans le Cotentin, à 3 h du matin, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août.

Urgence absolue

Une femme âgée de 18 ans se trouvait dans un état grave lorsque les secours l'ont prise en charge. Elle a été héliportée en urgence en direction du CHU de Caen.

Les deux autres victimes sont un homme et une femme de 18 ans. Ils sont tous plus légèrement blessés et ont été évacués vers l'hôpital de Cherbourg.