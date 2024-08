Gastronomie. Le chef Laurent Mariotte, star de “Petits plats en équilibre” sur TF1, nous dévoile ses recettes de trois classiques normands

La Normandie, terre de gastronomie, est célèbre pour ses produits du terroir exceptionnels : la crème d'Isigny, les fromages emblématiques comme le camembert, les pommes juteuses, et les produits de la mer fraîchement pêchés. Cette région regorge de recettes traditionnelles qui se transmettent de génération en génération, perpétuant un héritage culinaire unique. Laurent Mariotte, figure bien connue de la cuisine accessible et du bien-manger, a décidé de rendre hommage à cette cuisine locale en revisitant trois classiques normands. Dans son émission "Petits plats en équilibre" sur TF1, Laurent Mariotte propose des recettes simples et savoureuses, tout en mettant en valeur les richesses de nos régions.

Lieu noir à la normande

Le lieu noir à la normande est un plat qui met en lumière l'abondance des produits de la mer en Normandie. Laurent Mariotte revisite ce classique avec une approche qui respecte les saveurs originales tout en y ajoutant une touche de modernité avec une sauce au caramel.

La recette de Lieu noir à la normande de Laurent Mariotte. - Nicolas Edwige

Rognons à la normande

Les rognons à la normande, autre spécialité de la région, sont souvent considérés comme un plat pour les amateurs de cuisine rustique. Laurent Mariotte propose une version qui plaira au plus grand nombre en atténuant l'intensité des abats avec une sauce riche et onctueuse, à base de calvados et de crème fraîche.

La recette de rognons à la normande de Laurent Mariotte. - Nicolas Edwige

Camembert rôti, romarin et fruits secs

Impossible de parler de la Normandie sans évoquer le camembert. Pour revisiter ce fromage emblématique, Laurent Mariotte le transforme en un plat gourmand et réconfortant : le camembert rôti au romarin et fruits secs.

