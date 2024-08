SM Caen. La Ligue 2 le vendredi soir, un casse-tête pour les supporters

Sortir du travail plus tôt, modifier ses horaires ou ne pas travailler le vendredi après-midi, une chose est sûre, la nouvelle programmation de la Ligue 2 est un véritable casse-tête pour les supporters du Stade Malherbe Caen. Depuis jeudi 1er août 2024, on connaît le nouveau format de programmation de la Ligue 2 avec sept matchs le vendredi soir, un le samedi après-midi et une dernière affiche le lundi soir. Un format que l'on a déjà connu puisque le "multiplex" est arrivé le samedi en 2020.

Un retour en arrière qui ne plaît pas

Depuis fin juin, on savait que Bein Sports récupérait l'intégralité de la Ligue 2, mais la programmation des rencontres a tardé en attendant l'annonce des diffuseurs de la Ligue 1. Chose faite depuis fin juillet, le nouveau programme est donc connu et ça ne plaît pas. Dans un communiqué, le groupe de supporters MNK a appelé à "boycotter la Ligue 2 jusqu'à nouvel ordre". Le groupe indique que "ce changement de calendrier constitue une atteinte significative aux intérêts des supporters", d'autant plus qu'elle se fait un peu plus de quinze jours avant la reprise du championnat.

Pour Malherbe, cette décision remet sûrement en question le positionnement des plus de 10 000 supporters qui se sont abonnés au stade bien avant cette décision. Certains tenteront de trouver des solutions, mais ça s'annonce compliqué comme le raconte Alexandre Levallois, un abonné qui vit à Bricquebec dans la Manche : "Pour ma part j'ai une heure et demie de route pour venir au stade, le vendredi je finis le travail à 20h, c'est impossible pour moi de venir au stade. Je vais devoir m'arranger et changer mon planning pour finir plus tôt, mais c'est très compliqué de mettre ça en place." Au centre d'entraînement du SM Caen, difficile de trouver des personnes favorables à ces modifications. Xavier Mollet résume parfaitement l'avis de ceux qui étaient présents ce mercredi 7 août 2024 : "Peu importe d'où l'on vient, on a tous nos obligations familiales, professionnelles ou autres. Le vendredi soir, on n'est pas tous en week-end, certains peuvent travailler le samedi. Les enfants qui font du sport le samedi matin, je ne pense pas que les parents les laisseront se coucher tard. C'est dommageable, surtout que le format fonctionnait très bien."

Pour l'heure, la première rencontre de la saison au stade Michel d'Ornano aura lieu samedi 17 août 2024, face au Paris FC. Une chance pour beaucoup, mais dès la deuxième journée, ce sera un vendredi, tout comme la troisième.