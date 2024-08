Rouen. Violence volontaire, outrage, rébellion… Un homme et sa sœur placés en garde à vue

Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 août, les policiers de Police secours ont été mobilisés pour intervenir allée Fernand Forest à Rouen pour "une personne suicidaire", a expliqué la police. Un homme de 29 ans a été placé en garde à vue tout comme sa sœur de 23 ans. Par ailleurs, deux policiers ont été blessés. Précisions.

Les policiers assistés par les pompiers

Cette nuit-là, les policiers se sont rendus au domicile d'une "personne suicidaire" habitant au 3e étage d'un immeuble. Une fois arrivés, une porte était fermée et "personne n'a répondu", indique une source policière. Afin de s'assurer que personne n'était présent dans l'appartement, les policiers ont appelé les pompiers pour ouvrir la porte et sont ensuite redescendus de l'immeuble pour les attendre. A ce moment, un homme de 29 ans est arrivé "en trombe au volant de sa voiture en bas de l'immeuble", poursuit cette même source. Il était "très énervé et a commencé à hurler en pensant que les policiers avaient, d'après lui, défoncé sa porte". Ce n'était pas le cas.

L'homme, "en furie, a essayé de remonter dans sa voiture, mais les policiers souhaitaient parler avec lui et l'ont empêché de monter à bord de son véhicule", ajoute la police. Les deux policiers présents ont tenté de le maîtriser, mais ont chuté au sol avec lui. L'homme a ensuite donné des coups aux policiers. Dans le même temps, son père, sa compagne et sa sœur sont arrivés sur place et se sont interposés. Le père a également essayé de saisir l'arme d'un des policiers. En effet, pour maîtriser cet homme de 29 ans au sol et au vu de son état "de furie", les policiers devaient utiliser un pistolet à impulsion électrique.

Interpellation et garde à vue

Finalement, l'individu de 29 ans a été interpellé pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité et rébellion et est conduit à la voiture de police, "toujours avec la famille qui tente de s'interposer", complète la police. Deux policiers ont été légèrement blessés. "Ils ont eu cinq jours d'arrêt." L'homme a été amené à l'hôtel de police pour être placé en garde à vue jeudi 1er août vers 22h30.

La sœur de l'homme de 29 ans elle aussi interpellée

La sœur de l'interpellé, âgée de 23 ans, et la compagne de ce dernier sont arrivées devant l'hôtel de police de Rouen. Selon la police, la sœur "avait déjà été virulente" lors de l'interpellation de son frère. Elle s'est positionnée au niveau des barrières de la rampe d'accès aux véhicules du commissariat, refusant de quitter les lieux "malgré les demandes répétées de la Brigade anticriminalité et d'autres services de polices qui doivent entrer et sortir". Elle est ensuite devenue outrageante envers les policiers.

La jeune femme a été interpellée pour "outrage, rébellion" et a été interpellée pour être placée en garde à vue.