[Vidéo] Cherbourg. Qui remporte la course des serveuses et garçons de café ?

Insolite ! A Cherbourg, une course des serveuses et garçons de café était organisée jeudi 1er août dans les rues piétonnes du centre-ville. Entre 25 et 30 participants étaient inscrits, avec des centaines de spectateurs au rendez-vous.

Yassine Didane grand vainqueur !

Il y avait au total deux tours à parcourir. Yassine Didane, serveur à L'Armoire à Délices, restaurant situé à Port Chantereyne, a rapidement pris les commandes de la course. Arrivé en tête au bout des 1 800 mètres de l'épreuve, le jeune homme avait même encore un plateau avec des verres remplis d'eau ! Le but du jeu était de ne pas les faire tomber.

Environ 25 participants ont été comptabilisés.