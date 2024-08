[Insolite] Cherbourg. Une course des serveuses et garçons de café organisée dans le centre-ville

L'initiative est à mettre à l'actif de l'Union commerces Cherbourg. Jeudi 1er août, une course des garçons de cafés va s'élancer depuis la place De Gaulle sur un circuit de près de 900 mètres à réaliser deux fois. Environ 90 personnes sont inscrites. Il s'agit d'une course mettant à l'épreuve des serveuses et garçons de café et leurs talents de rapidité et d'équilibre. Il faut porter d'une seule main son plateau sans faire tomber les verres et les planches de charcuterie entre autres !

Des animations au menu

Le départ sera donné à 18h30, les participants emprunteront les rues des Portes, du Commerce, au Blé, Boël-Meslin, Grande Rue et du Château avant un retour par la place De Gaulle. Au niveau des animations, un DJ assurera la musique de 18h à 20h sur la place centrale. Du taï-chi est proposé de 19h30 à 22h30 rue du Commerce, et du kendo, escrime pratiquée en armure, de 19h à 21h place De Gaulle. Des concerts sont également programmés : à 20h15 dans la cour Marie avec Aello, et à 20h30 place De Gaulle avec Beware of Dog.